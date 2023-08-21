На Химмаше задержан подозреваемый в стрельбе с балкона

Сотрудники полиции задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в стрельбе с балкона. В УМВД города обратились местные жители - якобы их 64-летний сосед открыл стрельбу в минувшие выходные.

Инцидент произошел на Химмаше. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу информацию подтвердили, добавив, что мужчину 1959 г.р. задержали и уже доставили в территориальный ОВД.

"Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 13 Чкаловского района. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются подробности произошедшего, опрашиваются очевидцы. Ситуация находится на контроле руководства городского управления МВД", - добавили в полиции.

Информация о пострадавших не поступала. Осмотрена квартира задержанного - оружие пока не обнаружено.

Напомним, что в 2021 году на Химмаше произошел аналогичный случай, однако в том инциденте были пострадавшие. 30 мая пьяный мужчина вышел на балкон своей квартиры на Химмаше с охотничьим карабином и начал стрелять в воздух, а затем по прохожим и приехавшим сотрудникам Росгвардии. В результате он ранил девочку, сидевшую с родителями в автомобиле, и одного из росгвардейцев, а также повредил девять машин и оборудование торговых точек.