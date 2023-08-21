21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Во всех аэропортах Москвы "расстелен" "ковер"

Режим "Ковер" объявлен во всех московских аэропортах. Задержаны несколько десятков рейсов на вылет и на прилет, пишет Baza.

По предварительным данным, в Шереметьево задержаны 19 рейсов, в Домодедово — 12, во Внуково — 9.

А самолет "Аэрофлота", летевший из Екатеринбурга в Москву, и вовсе вместо столичного Шереметьево приземлился в аэропорту Казани, сообщает РИА "Новости".

Напомним, сегодня рано утром российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья.

Теги: Москва, аэропорты, "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево"


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