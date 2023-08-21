Во всех аэропортах Москвы "расстелен" "ковер"

Режим "Ковер" объявлен во всех московских аэропортах. Задержаны несколько десятков рейсов на вылет и на прилет, пишет Baza.

По предварительным данным, в Шереметьево задержаны 19 рейсов, в Домодедово — 12, во Внуково — 9.

А самолет "Аэрофлота", летевший из Екатеринбурга в Москву, и вовсе вместо столичного Шереметьево приземлился в аэропорту Казани, сообщает РИА "Новости".

Напомним, сегодня рано утром российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья.