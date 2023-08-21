В челябинском ЗАТО выросла заболеваемость пневмонией

В Снежинске в Челябинской области в четыре раза выросла заболеваемость внебольничными пневмониями.

Как сообщили в межрегиональном управлении № 15 ФМБА России, в период с 1 по 9 августа зарегистрировано 46 случаев внебольничной пневмонии среди детского и взрослого населения города. За прошлую неделю около 30 случаев.

У большинства заболевших выделен возбудитель — Mycoplasma pneumoniae. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно как от заболевшего, так и от носителя. Заболевание начинается как обычная респираторная инфекция, поэтому быстро поставить диагноз микоплазменной пневмонии удается не всегда.