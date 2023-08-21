Умер сооснователь Adobe Джон Уорнок

В возрасте 81 года скончался один из основателей Adobe Джон Уорнок.

Он умер в окружении родных, сообщает Adobe.

Он стал соучредителем организации в 1982 г. вместе с Чарльзом Гешке. Их первым продуктом был Adobe PostScript – новаторская технология, которая вызвала революцию в настольных издательских системах. Уорнок ушел с поста генерального директора в 2000 г., и был вместе с Гешке сопредседателем правления до 2017 г., став после этого членом совета директоров.