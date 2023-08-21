Исследование: новые автомобили в России в среднем подорожали до 1,9 млн рублей

Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии вырос на 12% - до 1,9 млн руб., а на автомобили с пробегом - на 18%, до 1,3 млн руб.

Согласно данным компании "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс", чаще всего в первом полугодии покупали автомобили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Средняя стоимость нового автомобиля в Москве составила 2,9 млн руб., а автомобиля с пробегом - 1,7 млн руб. Жители Подмосковья приобретали новые авто в среднем за 2,6 млн руб., а автомобили с пробегом - за 1,4 млн руб. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 1,8 млн и 1,4 млн руб. соответственно.

При этом цена новой машины в Краснодарском крае в среднем составила 2 млн руб., а с пробегом - 1,3 млн руб., а в Татарстане - 1,7 и 1,3 млн руб. соответственно, сообщает РИА Новости.

Напомним, продажи подержанных электромобилей в России выросли на 182,5% за год: это сравнение данных рынка за второй квартал текущего года и прошлого.