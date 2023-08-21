21 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В "Движение первых" вступили 1 млн человек

Около 1 млн человек стали участниками Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

В планах привлечь еще 7 млн школьников и студентов в текущем году, сообщил председатель правления организации Григорий Гуров. В целом движение образовали 26 учредителей других организаций. Гуров указал, что всего в стране насчитывается 18 млн школьников. Если брать студентов среднего профессионального образования, то потенциально это около 20 млн ребят.

"Идеальная ситуация, когда в течение 3-5 лет все ребята от 6 до 18 лет станут членами движения. Но это требует времени, требует осмысленности", - отметил председатель движения, сообщают "Ведомости".

Ранее "Движение первых" подвело итоги своего первого грантового конкурса, на который было подано 2 тыс. 360 заявок.

Теги: Движение первых, молодёжь, школьники, студенты


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