В Иркутской области вода в реке поднялась на 22 см выше критического уровня

В селе Казачинском на севере Иркутской области уровень воды в реке Киренге поднялся выше критического на 22 см.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в двух поселениях Казачинско-Ленского района подтоплено 14 приусадебных участков и один жилой дом. Уровень Киренги в селе Казачинском составляет 272 см при критическом значении в 250 см. В населенном пункте подтоплено шесть приусадебных участков и один жилой дом. От эвакуации жильцы отказываются.

В поселке Улькан уровень воды составляет 413 см при критической отметке 430 см. Подтоплений нет. В Нижнемартыново остаются подтопленными шесть приусадебных участков, в Кутиме - два. В населенных пунктах дежурят спасатели.

Гидрологическая обстановка на севере Иркутской области стала ухудшаться 20 августа. Власти ввели режим ЧС.