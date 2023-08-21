21 Августа 2023
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Фото: russia.com

Глава Бурятии Цыденов: Размытие ж/д путей повысило актуальность изменения закона о Байкале

Актуальность вопроса принятия изменений в закон об охране озера Байкал вышла на новый уровень после размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе Бурятии.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, из-за этого приостановлено сквозное движение на участке Байкало-Амурской магистрали. В республику прибыли депутаты Госдумы России. Прошло совещание с участием председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина. Оно было посвящено подготовке ко второму чтению проектов законов в отношении Байкальской природной территории.

"Вопросы, которые были предусмотрены в первом чтении закона, предусматривающие возможность строительства в сфере защитных и гидротехнических сооружений - вот пример, когда нерешенность вопроса приводит к тому, что последствия имеют колоссальный масштаб, если честно", - заявил Цыденов.

По его словам, инцидента с дамбой на реке Холодной можно было избежать. Глава Бурятии указал, что законопроект позволит возводить очистные сооружения, защитные дамбы, решить проблему с созданием инфраструктуры для туризма и строить в прибрежных поселках водоводы, сообщает ТАСС.

Напомним, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" просят главу правительства Михаила Мишустина оценить возможные негативные последствия принятия проекта закона, позволяющего до 2030 года провести вырубку деревьев вокруг озера Байкал.

Теги: Бурятия, Байкал, экология


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