21 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

СМИ: Пекин призовет БРИКС стать геополитическим соперником G7

Пекин призовет коллег по БРИКС на предстоящем саммите превратить объединение в геополитического соперника G7.

Как сообщил Financial Times представитель Китая, если БРИКС будет расширен, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, тогда "общий голос в мире станет сильнее".

При этом собеседники издания, знакомые с сутью позиций Китая и Индии, заявили, что между Пекином и Нью-Дели растет напряженность по поводу того, как должно выглядеть расширение БРИКС. Основной спор заключается в том, должно ли объединение быть нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов развивающихся стран или политической силой, которая должна открыто выступать против Запада.

Ранее стало известно, что Таиланд получил приглашение поучаствовать в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в ЮАР.

Теги: БРИКС, G7


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Ранее 15.08.2023 12:45 Мск Таиланд приглашен на саммит БРИКС

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