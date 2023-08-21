СМИ: Пекин призовет БРИКС стать геополитическим соперником G7

Пекин призовет коллег по БРИКС на предстоящем саммите превратить объединение в геополитического соперника G7.

Как сообщил Financial Times представитель Китая, если БРИКС будет расширен, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, тогда "общий голос в мире станет сильнее".

При этом собеседники издания, знакомые с сутью позиций Китая и Индии, заявили, что между Пекином и Нью-Дели растет напряженность по поводу того, как должно выглядеть расширение БРИКС. Основной спор заключается в том, должно ли объединение быть нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов развивающихся стран или политической силой, которая должна открыто выступать против Запада.

Ранее стало известно, что Таиланд получил приглашение поучаствовать в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в ЮАР.