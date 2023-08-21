21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России появились государственные соседские чаты

Министерство строительства России и Минцифры запускают государственные соседские чаты на платформе "VK Мессенджера".

Они интегрированы в приложение "Госуслуги.Дом", которое должно стать единым окном для решения всех коммунальных вопросов россиян. В настоящее время соседские чаты чаще всего создаются в иностранных мессенджерах, что не гарантирует безопасность персональных данных. Кроме того, не редко мошенники используют их для распространения ложной информации. По словам экспертов, переписка с УК в них не имеет юридического статуса.

Пилотный проект домовых чатов уже доступен собственникам квартир, в частности в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге и ХМАО, сообщают "Известия".

Теги: жилье, чаты, мессенджеры


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