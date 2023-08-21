В Ростове-на-Дону произошла массовая драка в центре города

Сотрудник правоохранительных органов Ростова-на-Дону ведут проверку по сообщению о массовой драке в центре города.

В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Большая Садовая. К моменту прибытия на место сотрудников полиции молодые люди, между которыми происходил конфликт, разбежались. Полицейские опрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи камер наблюдения, а также опубликованные в Сети видеозаписи.

В местных СМИ появилась информация о массовой драке, также сообщалось о возможной стрельбе.