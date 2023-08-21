СМИ: единое пособие смогут получить больше семей и будущих мам

В России изменится порядок предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Поправки предлагает Министерство труда. Они нацелены на расширение перечня выплат, которые не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи при назначении единого пособия. Изменения выработаны с учетом поручения главы государства, позиции Федерального собрания, уполномоченного по правам детей, представителей родительского сообщества и пожеланий россиян.

Минтруд предлагает не учитывать некоторые доходы малообеспеченных семей и беременных женщин при назначении им единого пособия. Также не будет учитываться заработок несовершеннолетних детей в период каникул. Это позволит семье сохранить право на пособие в этих случаях, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что только каждый четвертый российский ребенок получил право на единое пособие, которое с 1 января 2023 года заменило пять различных социальных выплат семьям с детьми.