21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Бытовая техника из Турции пользуется спросом у россиян

За первые шесть месяцев текущего года было продано более 500 тыс. холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, а также плит и духовых шкафов турецких компаний.

Это в 1,5 раза больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Самыми популярными брендами среди турецких компаний на отечественном рынке стали Beko, купленный концерном Arcelik бывший немецкий бренд Grundig, а также крупные производители Vestel и Simfer. Beko стал третьим по популярности брендом стиральных машин, при том, что годом ранее он занимать шестое место. В холодильниках Beko вошел в топ-5.

На турецкие стиральные машины пришлось почти 12% продаж, сообщают "Ведомости".

Ранее торговые сети в России зафиксировали повышенный спрос покупателей на белорусские холодильники Atlant.

Теги: бытовая техника, Турция


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