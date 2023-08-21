21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти поддержали требование о такси российской сборки

Комиссия по транспорту Государственного совета России, который возглавляет глава государства Владимир Путин, поддержала внесение в законодательство изменений, которые наделят кабмин правом требовать локализации автомобилей для легкового такси.

Данный проект закона способствует формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению, говорится в документе.

Реализовать его на практике будет непросто, а поездки в такси эконом-класса могут подорожать. Все машины такси в РФ вскоре станут российскими. Или, в крайнем случае, китайскими, но собранными в России, сообщают "Ведомости".

Ранее депутат Гусев просит Минтранс проверить готовность регионов к вступлению в силу нового закона о такси.

Теги: такси, автомобили


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Ранее 17.08.2023 09:07 Мск Депутат Гусев просит Минтранс проверить готовность регионов к вступлению в силу нового закона о такси

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