Власти поддержали требование о такси российской сборки

Комиссия по транспорту Государственного совета России, который возглавляет глава государства Владимир Путин, поддержала внесение в законодательство изменений, которые наделят кабмин правом требовать локализации автомобилей для легкового такси.

Данный проект закона способствует формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению, говорится в документе.

Реализовать его на практике будет непросто, а поездки в такси эконом-класса могут подорожать. Все машины такси в РФ вскоре станут российскими. Или, в крайнем случае, китайскими, но собранными в России, сообщают "Ведомости".

Ранее депутат Гусев просит Минтранс проверить готовность регионов к вступлению в силу нового закона о такси.