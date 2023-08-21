"Молочные реки" Ленобласти: благодаря господдержке в регионе бьют рекорды по надою

Минсельхоз подвел итоги 2022 года по надою молока в России, первое место в России получил племзавод "Гомонтово" из Волосовского района Ленобласти. Здесь в среднем от одной коровы голштинской породы получили 14,3 кг молока. По прогнозам, рост объемов производства в регионе за 7 месяцев составил почти 7%. Это стало возможно благодаря системной господдержке, уверена директор хозяйства "Гомонтово" Надежда Позднякова, об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

— Надежда Германовна, племзавод "Гомонтово" стал абсолютным рекордсменом по надоям. Первое место в стране по надоям от одной коровы голштинской породы. Как добились такого? В чем секрет?

— Секрет в дружной, ответственной работе. В животноводстве вообще нет важного или не важного. Любые мелочи могут сказаться либо положительно, либо отрицательно. Мы ответственно подходим к заготовке силоса из многолетних трав, кукурузу не выращиваем. У нас нет кормов, которые были бы некачественными по анализам, все корма готовим с биологическими заквасками, тратим на это больше 2 млн руб.

И мы пришли к выводу, что биологические закваски очень хорошо помогают снизить кислотность, силос быстро готовится и очень хорошо сохраняет все питательные вещества, которые есть в траве. При этом мы заготавливаем траву в нужную фазу роста: не переращиваем, не гонимся в укосах за массой, за количеством, а ставим задачу заготовить качественный корм. Ежу мы косим четыре раза, люцерну три раза. А дальше – это и содержание, и уход, все влияет на надой, вот и весь секрет.

— Недавно ваше предприятие газифицировали. Трудно было этого добиться? И что это даст производству?

— Да, мы газифицировали предприятие. Я очень благодарна нашему депутату Заксобрания Ленинградской области Вадиму Густову, он несколько лет подталкивал нас к тому, чтобы провести газ. Но все не складывалась нужная ситуация. В этом году сложилось – проводили газопровод в соседнюю деревню, как раз мимо нашего сушильно-сортировального комплекса. И мы поменяли топливо на сушилках. Это очень облегчило нам работу и теперь помогает в производстве. Просто песня.

С 2016 года у нас была задача получить свой рапсовый жмых для коров, потому что нам иногда привозили его ненадлежащего качества. Мы стали сами выращивать рапс, поставили маленький заводик по отжиму масла. Масло продаем, а жмых в нужных объемах заготавливаем, чтобы кормить коров. Это тоже влияет на удой.

— Сейчас сельскому хозяйству уделяют много внимания. А как Вы оцениваете помощь? Какие программы, на Ваш взгляд, наиболее продуктивны?

— Я всегда говорю – дай бог здоровья нашему губернатору Александру Юрьевичу Дрозенко, хорошо бы, чтобы он работал еще несколько сроков. Потому что те программы, которые у нас в области существуют – такого нет нигде в России. Нам не на что пожаловаться, нам нужно только благодарить наше руководство области за все программы, их очень много.

Особо отметить могу очень интересную программу социального направления по жилью. Нам дается субсидия на жилье, мы воспользовались этой программой и строим пятый дом, уже около десяти квартир купили для специалистов. Замечательная программа, которая дает возможность нашим работникам приобрести свое жилье.

— Кадровый вопрос для всей страны и всех производств актуален сейчас. А в вашем хозяйстве есть нехватка кадров? Как решаете кадровый вопрос?

— В первую очередь решаем вопрос заработными платами, они у нас очень достойные. Но и у нас не хватает кадров в животноводстве, приходится привлекать приезжих и из Таджикистана, и из Узбекистана. Может быть, не так много у нас таких работников по сравнению с другими хозяйствами, но все равно приходится так решать кадровый вопрос. Не хватает рабочих в животноводстве, а со специалистами наладилось, в принципе, сейчас все нормально по кадрам.

— Сказалось ли конкретно на вашем производстве санкционное давление? И как решали проблемы, что-то пришлось срочно искать на замену оборудования, техники?

— Санкционное давление на приобретении техники сказывается только в плане увеличения сроков доставки. Мы в мае этого года получили зерноуборочный комбайн, произведенный в Германии, а договор заключали в ноябре 2022 года. Долго он к нам добирался. Также доставка запчастей, оборудования значительно задерживается. Это главная проблема, но это не катастрофа.

— Ваше предприятие находится в Ленинградской области, которая, кстати, по данным Минсельхоза, передовик по производству молока в стране. Скажите, поддержка со стороны властей региона эффективна?

— Да, очень эффективна, и поддержка очень существенна в нашей Ленинградской области. Как я уже говорила, существует множество программ, которые сказываются положительно и на нашем хозяйстве, и на надоях, вот уже виден результат.