На Ставрополье уволили заведующую детсадом, обещавшую мстить российским детям за бойцов ВСУ

В селе Донская Балка на Ставрополье уволили заведующую детским садом "Ласточк", которую обвинили в поддержке ВСУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, женщину уволили после личного вмешательства губернатора Владимира Владимирова, ее деятельность проверяют силовики. «Если выяснится, что местные чиновники ее покрывали, — им не поздоровится", — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Mash сообщал, что на заведующую Светлану Шела написали заявление родители и часть педсостава — за проукраинскую позицию, угрозы детям и издевательства над родственниками погибших на СВО военнослужащих.

По информации телеграм-канала, женщина родом с Украины и, со слов родителей, пару раз она обмолвилась о том, что ее дети воюют на стороне Незалежной. От нее самой поступали угрозы маленьким детям, если на передовой что-то случится с ее сыновьями, пишет Mash.

В обращении к администрации также сказано, что заведующая позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес брата одной из селянок, участвовавшего в СВО.