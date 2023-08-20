20 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Крыша склада Wildberries обрушилась в Электростали из-за мощного ливня

Мощный ливень обрушился на Москву и Подмосковье, в результате чего оказалась пробита кровля склада Wildberries в Электростали.

Вода затопила помещение с товарами. В маркетплейсе сообщили, что сумму ущерба установят в ходе инвентаризации, продавцам компенсируют стоимость утраченного товара.

Уточняется, что вода попала внутрь на площадь порядка 500 квадратных метров (общая площадь склада – 250 тысяч квадратных метров). Сотрудники были эвакуированы, пишет РИА Новости.

Сегодня днем всего за час в столице выпало более 40% месячной нормы осадков. Ливень также пробил крышу концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте. Baza пишет, что вода залила сцену и танцпол, а также всю аппаратуру. Из здания эвакуировались более тысячи человек.

Теги: Wildberries, склад, ливень


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