20 Августа 2023
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Политика За рубежом
Фото: Russ Scalf/US Air Force

Премьер Нидерландов не смог уточнить, сколько F-16 страна поставит Украине

Нидерланды поставят Украине 42 американских истребителя четвертого поколения F-16, заявил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром страны Марком Рютте.

Сам Рютте подтвердил, что Нидерланды намереваются поставить Украине истребители F-16. Однако, отметил политик, их точное число пока назвать невозможно, пишет ТАСС. По его словам, Нидерланды в настоящее время имеют в своем распоряжении 42 истребителя. Они постепенно заменяются более современными F-35.

Reuters отмечает, что на данный момент Нидерланды располагают 24 истребителями F-16, которые будут сняты с вооружения к середине 2024 года, еще 18 самолетов выставлены на продажу.

Ранее США одобрили поставки Данией и Нидерландами истребителей F-16 на Украину. Страны отправят самолеты Киеву после завершения обучения украинских пилотов управлению F-16.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о передаче Украине 19 американских истребителей F-16.

Теги: нидерланды, украина, f-16


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