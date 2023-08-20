Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

Переговоры представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с мятежниками в Нигере не привели к результатам.

Делегация ЭКОВАС покидает страну, передает Al Arabiya.

Источники сообщили, что военный совет отверг требования вернуть отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.

Напомним, в ночь на 27 июля в западноафриканской стране Нигер произошел переворот. Ночью военные сместили президента страны Мохамеда Базума. Объявление о смене власти мятежники сделали в эфире национального телевидения. Мятежники объявили о прекращении экспорта золота и урана во Францию, чьей бывшей колонией является это западноафриканское государство. Они заявили, что Франция, якобы, планировала военное вторжение в Нигер. Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум призвал США и другие "демократические страны" помочь ему вернуть власть и свергнуть мятежников. Президент и министры все еще удерживаются военными.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит полтора десятка государств, пригрозили нигерийским военным интервенцией, если те не вернут власть свергнутому президенту и его администрации.