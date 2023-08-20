Проблемы с "Луной-25" начались до попытки перейти на орбиту, - ученый

Проблемы со станцией "Луна-25" начались еще до попытки перейти на предпосадочную орбиту, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его мнению, стоило отложить маневр.

Ранее Роскосмос сообщил, что, по предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила свое существование. Уточняется, что связь со станцией прервалась около 14:57 мск 19 августа. Мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.

19 августа в Роскосмосе сообщили, что на станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Специалисты ведут анализ ситуации.