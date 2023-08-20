Спрос на льготную ипотеку в России вырос на 40%

После повышения ключевой ставки спрос на льготную ипотеку в России значительно вырос, пишет газета "Известия".

По словам замглавы ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, в августе количество консультаций по государственным программам для покупки новостроек увеличилось на 40%.

Эксперты пояснили, что россияне, планировавшие приобретение жилья, ускорили принятие решения на фоне опасений дальнейшего повышения ставок по кредитам. В том числе многие стали активнее продавать вторичное жилье и брать ипотеку на новое.

Ранее Сбербанк в числе прочих увеличил ставки по базовым ипотечным программам – теперь они на 0,8% выше. В кредитной организации, как и в других банках, объяснили повышение ставок изменением ставки рефинансирования – в июле Центральный банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 8,5%.

В конце июня – сразу после повышения ключевой ставки ЦБ – россияне поспешили воспользоваться временным лагом изменения ставок в коммерческих банках и начали активно оформлять заявки на ипотечные кредиты.