В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба после разрушения дамбы

В Бурятии введен режим ЧС регионального масштаба в связи с разрушением дамбы, выходом реки Холодной из берегов и размытием БАМа. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыдено в своем Telegram-канале.

По его словам, угрозы для жителей нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей.

Цыденов добавил, что уровень воды идет на спад, в скором времени будет восстановлена автомобильная дорога для перевозки пассажиров, следующих по БАМу.

19 августа в районе сельского поселения Холодное из-за сильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по участку железнодорожного пути было закрыто.

Напомним, с 15 августа в Приморье действует режим ЧС регионального характера. Сообщалось, что затопленными после прохождения тайфуна остаются 706 жилых домов, более 900 приусадебных участков, 20 участков автомобильных дорог. От связи с внешним миром отрезан 21 населенный пункт.