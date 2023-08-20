Роскосмос: Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Станция "Луна-25", по предварительным данным, потерпела крушение, сообщает Роскосмос.

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что связь со станцией прервалась около 14:57 мск. Мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.

Вопросами выяснения причин потери "Луны" займется специальная комиссия.

19 августа в Роскосмосе сообщили, что на станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Специалисты ведут анализ ситуации.

Станция "Луна-25" разработана в НПО имени Лавочкина (входит в Роскосмос). Сообщалось, что в рамках миссии станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

В части посадки "Луна-25" принципиально отличалась от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна была совершить мягкую посадку в околополярной области с существенно более сложным рельефом местности.