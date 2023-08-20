WSJ: Запад разрабатывает мирные соглашения, неприемлемые ни для Москвы, ни для Киева

Западные страны работают над вариантами сделок по прекращению украинского конфликта, однако их условия не устроят ни Москву, ни Киев, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что главная цель Украины в виде восстановления территориальной целостности является нереалистичной ввиду ограниченной поддержки со стороны ключевых союзников. Такими партнерами, в частности, являются Германия и США.

Ранее сообщалось, что участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины. По итогам первого дня встречи, на которую не позвали Россию, ее участники договорились о формировании рабочих групп "по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной Киевом".

В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".