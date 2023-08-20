Склад Ozon загорелся в Подольске

Склад Ozon загорелся в подмосковном Подольске, сообщает подмосковный главк МЧС.

Возгорание происходит на площади 375 кв. метров. По данным ведомства, горит продукция в коробках на стеллажах. Сотрудники склада эвакуированы.

Телеграм-канал "База" пишет, что на место пожара отправлены пожарные расчеты с разных районов Московской области. У сотрудников МЧС есть проблемы с водой для тушения пожара.

Напомним, год назад произошел крупный пожар на складе Ozon на Новой Риге. Огонь удалось локализовать, когда площадь пожара составила уже 55 тыс. кв. м. Основная версия произошедшего – поджог. Склад и товары были застрахованы на сумму более 16 млрд рублей. Сообщалосьс, что ущерб от пожара может составить около 10 млрд рублей.