20 Августа 2023
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Фото:osinform.ru

ГП потребовала взыскать в пользу государства СИБЭКО Мельниченко

Генпрокуратура России потребовала взыскать в пользу государства СИБЭКО предпринимателя Андрея Мельниченко, сообщает РБК.

По данным издания, иск касается энергетических активов, которые, по утверждению ГП, были куплены у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

По мнению надзорного ведомства, в сделке есть признаки "извлечения преимущества из недобросовестного поведения" и поэтому возникают основания для взыскания в доход государства "всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам".

Предварительное судебное заседание назначено на 7 сентября.

В апреле Мельниченко впервые возглавил рейтинг российских богачей по версии Forbes. Издание оценило его состояние в $25,2 млрд – рост за год более чем в два раза (в основном из-за удобрений, которые производит "Еврохим"). В прошлом году Мельниченко занимал лишь девятое место.

Теги: сибэко, мельниченко, генпрокуратура


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