20 Августа 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

Два беспилотника упали на территорию воинской части в Ростовской области

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

По его данным, два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений нет.

15 августа Голубев объяснил громкие звуки, которые были слышны сегодня утром в районе аэродрома Миллерово. По его словам, в ходе учебной тревоги охрана аэродрома отрабатывала из стрелкового оружия отражение атаки беспилотников с использованием учебной мишени.

31 июля Голубев сообщил о падении беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района, под Таганрогом. В результате была повреждена кровля частного домовладения и автомобиль.

Теги: беспилотники, ростовская область, голубев


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