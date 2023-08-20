20 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Роскосмоса

Орбита "Луны-25" не позволит сделать снимки посадочных модулей "Аполлонов"

Орбита, на которой находится "Луна-25", не позволяет сфотографировать посадочные модули космических кораблей "Аполлон" США. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По словам эксперта, такой задачи у аппарата не было, но в целом это возможно.

"Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача", - цитирует его РИА Новости.

19 августа в Роскосмосе сообщили, что на станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Специалисты ведут анализ ситуации.

Станция "Луна-25" разработана в НПО имени Лавочкина (входит в Роскосмос). В рамках миссии станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

В части посадки "Луна-25" принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области с существенно более сложным рельефом местности.

Теги: луна-25, аполлоны


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Развитие сюжета:

Ранее 20.08.2023 11:52 Мск Роскосмос: Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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