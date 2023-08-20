Собянин: Пресечена попытка пролета дрона в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник в ночь на воскресенье предпринял попытку пролета на столицу.

"Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

В Минобороны России сообщили, что 20 августа около 4 часов утра была пресечена попытка атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.

Беспилотник был обнаружен ПВО над территорией Ступинского района. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА был подавлен. Потеряв управление, он потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет, заявили в ведомстве.

Аэропорты Домодедово и Внуково приостанавливали прием и отправку самолетов из-за полета беспилотника, сейчас они работают штатно.