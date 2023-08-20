20 Августа 2023
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Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

Украинский БПЛА атаковал железнодорожный вокзал в Курске

В результате атаки украинского дрона на железнодорожный вокзал в Курске произошел пожар, сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, БПЛА врезался в крышу здания. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, их эвакуировали.

Пожар был ликвидирован в 3:46, уточнил губернатор. "Пострадали крыша, фасад, первая платформа, - написал Старовойт. - Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле".

10 августа два беспилотника были сбиты рядом с Курском. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Теги: курск, беспилотник, железнодорожный вокзал


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