Baza: Следствие засекретило дело Стрелкова

Следствие засекретило дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом изданию "База" сообщил его адвокат Гаджи Алиев.

Все дальнейшие заседания по делу пройдут в закрытом режиме.

21 июля суд принял решение об аресте Стрелкова до 18 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2). Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.

РБК со ссылкой на неназванные источники сообщало, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".