В Керченском проливе ограничили движение судов и полет беспилотников

Движение в Керченском проливе ограничили для судов и летательных аппаратов. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Исключение составляют суда, идущие в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты в Керченском проливе.

Для судов, следующих из Черного моря, создан специальный район досмотра.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что ВСУ попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, которые контролировали судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки все три катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.