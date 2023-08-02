Путин и Эрдоган не обсуждали ситуацию с боевиками "Азова"*

Тема боевиков украинского отряда "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) не затрагивалась в ходе сегодняшнего телефонного разговора президентов Турции и России. Об этом сообщил РИА Новости турецкий источник.

"Никаких других тем, кроме указанных в официальных сообщениях о результатах разговора, в ходе беседы не затрагивалось", - сказал он.

Напомним, сегодня главы государств провели телефонный разговор, о котором сообщила администрация президента Турции. Эрдоган в ходе разговора призвал "не допустить шагов для эскалации напряженности в российско-украинском конфликте". Также речь шла о "зерновой сделке". Также сообщалось, что Эрдоган договорился с Владимиром Путиным о визите последнего в Анкару.

* Запрещенная в России террористическая организация