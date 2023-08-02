Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией регби России

Губернатор Александр Авдеев провёл рабочую встречу с президентом Федерации регби России Игорем Артемьевым, членами правления этой всероссийской организации и владимирскими спортсменами. Стороны обсудили перспективы развития регби в регионе.

«Жители Владимирской области открыты новому, с удовольствием пробуют разные активности. Например, в Муроме занимаются кёрлингом, в Ковровском районе – гольфом, а эти виды спорта вошли в олимпийскую программу даже позже регби. Для нашего региона развитие новых дисциплин – это дополнительные возможности не только для самореализации молодёжи, пропаганды здорового образа жизни, но и для развития внутреннего туризма. Расширение предложений в сфере активного досуга, спортивные события – это хороший способ на несколько дней увлечь гостей, приехавших к нам, чтобы прикоснуться к истокам России, полюбоваться на памятники ЮНЕСКО и красотами природы», – отметил Александр Авдеев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, сейчас в регионе регби занимаются более 600 человек, открыто отделение по этому виду спорта в МАУ ДО ДЮЦ «Молодёжный», клубы «Владимирские львы» и «Торпедо Владимир» участвуют в соревнованиях Федеральной регбийной Лиги, юные спортсмены успешно выступают в детско-юношеских турнирах, проходящих под эгидой Федерации регби России. Следующий шаг в развитии этого вида спорта на Владимирской земле – создание спортивной инфраструктуры для занятий, запуск программы «Школьная регбийная Лига», открытие отделений регби при спортивных школах.

«У нас есть ряд предложений по развитию регби во Владимирской области. Например, есть инвестор, готовый вложиться в строительство национального центра регби именно в вашем регионе. Мы видим большой потенциал у владимирских спортсменов, а учитывая логистическую привлекательность области, подобный спортивный объект будет востребован и как тренировочная база, и как площадка для проведения крупных всероссийских соревнований. Сейчас в стране есть несколько крупных центров регби – Москва, Казань, Санкт-Петербург, Пенза, Красноярск, но у Владимирской области есть всё необходимое, чтобы стать новой точкой притяжения для регбистов», – уверен Игорь Артемьев.

По итогам встречи подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Владимирской области и Федерацией регби России, намечены первые шаги по разработке «дорожной карты» развития регби в регионе.