Александр Авдеев: Создаваемый в Гусь-Хрустальном районе стекольный кластер станет драйвером развития территории

Глава Владимирской области Александр Авдеев накануне побывал с рабочей поездкой в Гусь-Хрустальный район. Губернатор изучил ход развития производственных предприятий и промышленного потенциала территории с учётом создания в районе стекольного кластера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в посёлке Красный Октябрь губернатор посетил производственную площадку ООО «Стекольный завод «Гласс Декор» – самого крупного в России производителя стеклянной бутылки из бесцветного стекла сложной геометрии.

На предприятии Александр Авдеев осмотрел участки выработки стеклотары, визуального осмотра и автоматического контроля, а также упаковки. С руководством завода он обсудил актуальные вопросы развития производственных мощностей, ремонта подъездных дорог. Генеральный директор ООО «Гласс Декор» Альберт Соколов рассказал, что на протяжении 20 лет компания успешно выполняет полный комплекс услуг: от разработки дизайна до производства и декорирования стеклотары, имеет самую большую производительность завода по декорации в Европе: до 10 млн бутылок в месяц примерно на 160 млн рублей. География поставок – самая широкая: это практически все отечественные предприятия пищевой и алкогольной отрасли, а также экспорт в Беларусь, Казахстан, Монголию. В качестве сырья используется местный песок. А вот оборудование на заводе изначально было импортное.

«С введением антироссийских санкций пришлось локализовать часть расходных запчастей, но в целом особых хлопот не возникло, работу удалось наладить с помощью импортозамещения. Но наша основная проблема остаётся – это привлечение новых кадров, в том числе узкоспециализированных. Поскольку завод расположен далеко от больших городов, существует их нехватка. Рассчитываем на запуск учебного кластера на базе Экспериментального стекольного завода в Гусь-Хрустальном, хотели бы там тоже поучаствовать», – отметил Альберт Соколов.

К 2028 году Президент Владимир Путин поставил задачу подготовить 1 миллион специалистов по ключевым отраслям экономики. По мере роста российская промышленность сталкивается с кадровым дефицитом – о нехватке кадров заявляют 42 процента предприятий страны. Это весомая причина для ускоренного внедрения программы «Профессионалитет», которая должна обеспечить приток на производство молодых квалифицированных кадров из колледжей.

Во Владимирской области эта задача также будет выполнена. По поручению губернатора правительство региона взяло курс на создание в ближайшее время стекольного и химико-технологического кластера. Его сформируют в Гусь-Хрустальном районе на базе местных предприятий, а также с участием образовательной сферы. Большое внимание уделяется развитию Гусевского стекольного колледжа, где готовят нужные для отрасли кадры.

«Мы усиливаем это направление работы, поскольку участвуем в федеральной программе «Профессионалитет», ожидаем федеральной поддержки в размере порядка 100 млн рублей для всего района. Новый кластер позволит ещё больше нарастить компетенции в этой сфере, помочь нашим предприятиям развиваться, модернизироваться, выходить на новые рынки. Это, безусловно, открывает новые перспективы и точки роста для всего муниципального образования», – подчеркнул Александр Авдеев.

Отметим, что в районе работает 7 крупных стекольных предприятий, и все они – социально ориентированные, активно участвуют в социально-экономическом развитии не только населённых пунктов, где они расположены, но и в целом Гусь-Хрустального района и Владимирской области. Применяются различные формы взаимодействия, в том числе муниципально-частное и государственно-частное партнёрство. Предприятия готовы вкладываться в социальную и инженерную инфраструктуру, чтобы повышать качество жизни людей.

Например, предприятие «Гласс Декор» не только даёт рабочие места местным жителям, но и активно участвует в развитии социальной сферы района и сельского поселения. Так в прошлом году в посёлке Красный Октябрь при поддержке предприятия появилась детская игровая площадка, сейчас рядом с ней открывается новая универсальная спортплощадка.

«Этот спортивный объект построен в рамках реализации государственной программы «Развития физической культуры и спорта во Владимирской области». Здесь будет приобщаться к спорту не менее 150 детей и взрослых, есть возможность заниматься футболом, волейболом, в зимнее время – хоккеем. Вечером площадка хорошо освещается, поэтому молодёжи и взрослым будет комфортно вести спортивный образ жизни. Область не снижает темпов создания спортивной инфраструктуры, которая постоянно улучшается, – в этом году в регионе появится ещё 20 подобных объектов», – сообщил Александр Авдеев.