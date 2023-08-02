02 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минздраве опровергли сообщения о введении платной неотложной медпомощи

В Минздраве России опровергли сообщения о введении с 1 сентября платной неотложной медицинской помощи.

Как пояснил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, постановление правительства, на основании которого СМИ сделали вывод о замене некоторых бесплатных услуг платными, лишь устанавливает правила, когда медицинские организации в рамках госгарантий имеют право взимать плату за услуги.

По словам Кузнецова, абсолютно все виды медпомощи, в том числе экстренная, неотложная или плановая, будут и дальше оказываться бесплатно как в стационаре, так и амбулаторно, передает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым с 1 сентября ряд оказываемых населению медицинских услуг станет платным. В частности, сообщалось, что неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги.

Теги: минздрав, медпомощь, неотложная медицинская помощь


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