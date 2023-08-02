В Москве и центральной России объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В Москве и других центральных регионах страны в ближайшие часы пройдут грозы с ливнями и сильным ветром, а с завтрашнего дня и до 7 августа установится аномально жаркая погода с температурами воздуха выше 30 градусов, в связи с чем в МЧС выпустили штормовое предупреждение.