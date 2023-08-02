В Москве и центральной России объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары
В Москве и других центральных регионах страны в ближайшие часы пройдут грозы с ливнями и сильным ветром, а с завтрашнего дня и до 7 августа установится аномально жаркая погода с температурами воздуха выше 30 градусов, в связи с чем в МЧС выпустили штормовое предупреждение.
"Максимальная дневная температура воздуха 5-7 августа в Воронежской, 6-7 августа в Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областях будет достигать значений плюс 35-36 градусов, в Курской, Белгородской областях местами до плюс 37 градусов", - говорится в предупреждении.