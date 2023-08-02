На пост главы района в Челябинской области претендуют три кандидата

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы района состоится 3 августа.

В конкурсе будут участвовать глава района Тимур Мухамедьяров, начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Троицкого района Александр Сатьянов и глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева.

В Троицком районе Челябинской области конкурсная комиссия допустила до участия в конкурсе трех кандидатов. Соответствующая информация опубликована на сайте районного собрания депутатов, передает корреспондент Накануне.RU .



