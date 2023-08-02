02 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Медведев высказался об уголовном преследовании Трампа

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об уголовном преследовании экс-президента США Дональда Трампа.

"Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь же против них заводят уголовные дела и предъявляют обвинения. Что ж, прогресс налицо" – приводит ТАСС запись Медведев на английском языке в Twitter (соцсеть заблокирована Роскомнадзором).

Отметим, в начале июня Трамп сообщил, что его вызвали в суд. Политика через адвокатов уведомили о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов. Трамп предположил, что основанием для обвинений стала секретная документация, которую изъяли агенты ФБР при обыске в его флоридском поместье Мар-а-Лаго.

Теги: Дмитрий Медведев, Дональд Трамп


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