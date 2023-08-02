В Челябинской области участники ОПГ получили сроки в колонии за вымогательство денег у военных

В Чебаркуле Челябинской области участников преступной группы осудили за мошенничество, разбой, вымогательство и неправомерное завладение автомобилем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Они были задержаны в 2019 году. участники преступной группы специализировались на вымогательствах, грабежах, разбойных нападениях, совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в отношении военнослужащих Минобороны России.

Обвиняемые получили сроки от 5,5 лет до 9 лет в колониях строгого и особого режима.