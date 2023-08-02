Житель Первоуральска убил знакомую, встретив ее с другим мужчиной

Жителю Первоуральска предъявлено обвинение в убийстве. Он зарезал свою знакомую из ревности.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 2 августа возле дома по улице Папанинцев было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. По "горячим следам" был задержан подозреваемый – ранее не судимый мужчина 1971 года рождения.

Задержанный не стал отрицать причастности к преступлению, пояснив, что убил знакомую из ревности. Предполагаемое орудие – нож – изъят и будет направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело об убийстве, мужчине уже предъявлено соответствующее обвинение. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тревожное сообщение поступило в органы внутренних дел Первоуральска поздно вечером 1 августа, после чего на место был незамедлительно направлен наряд патрульно-постовой службы полиции.

"Раскрыть это особо тяжкое преступление, совершенное при непосредственных очевидцах, удалось буквально в пределах часа. Задержанный подозреваемый сразу признался в содеянном и написал явку с повинной, сообщив, что мотивом убийства послужила ревность к женщине, с которой он ранее встречался. В тот роковой вечер он увидел свою возлюбленную с другим мужчиной, и поэтому взялся за нож. Теперь фигуранту грозит длительный срок", - отметил полковник Горелых.

Как уточнили в СК, наказание за совершение этого особо тяжкого преступления – до 15 лет лишения свободы.