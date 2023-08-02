02 Августа 2023
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Фото: В.Н. Горелых

Отрядам народной дружины Курской области выдадут оружие

Отряды добровольной народной дружины Курской области получат боевое оружие, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, данный вопрос прорабатывался несколько месяцев. "Сегодня я могу сказать, что механизм найден", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что созданы все условия для хранения оружия. Первая партия уже поступила на базу. Губернатор добавил, что в ближайшее время количество оружия увеличат до 300 единиц.

Ранее стало известно, что бойцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие: автоматы, противодроновые ружья, а также автомобили УАЗ.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оружие отрядам самообороны не выдается бесконтрольно, оно идет в строгом соответствии с законом. По его словам, нет сомнений, что все механизмы контроля предусмотрены.

Теги: дружинники, курская область, оружие


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