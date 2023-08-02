Артисту Винокуру понравилась физическая форма Путина

Артист Владимир Винокур на церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил физическую форму президента РФ Владимира Путина и вспомнил про "некоторых руководителей государств, которые и по трапу не могут взобраться".

"Вы знаете все, какая нагрузка на нашем президенте, но, слава Богу, он у нас физически развит, спортивный", - цитирует РИА Новости Винокура.

Отметим, на этой же церемонии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обратился с просьбой к Владимиру Путину. Священнослужитель призвал президента беречь себя, так как он нужен России.