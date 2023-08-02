Тюменские предприятия могут получить бесплатную аренду торгово-производственных помещений в Узбекистане

В Тюмени состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участие в заседании совета приняли предприниматели, руководители отраслевых структур, ресурсоснабжающих организаций, крупных компаний, инвесторы региона. Возглавляет Совет глава региона Александр Моор. На заседании совета обсуждались итоги Национального рейтинга состояния ивестклимата 2023 года, внедрение регионального инвестиционного стандарта, презентация проектного офиса по привлечению инвесторов.

Также было сказано, что тюменские предприятия могут получить бесплатную аренду торгово-производственных помещений в Узбекистане.

Инициативу во время заседания Совета по улучшению инвестиционного климата поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. В перспективе - бесплатная субаренда торгово-производственных площадей на 11 месяцев будет предоставляться для стимулирования экспортеров региона.

Также тюменским предпринимателям станет доступна услуга по регистрации юридических лиц на территориях Узбекистана, Киргизии, Армении и ОАЭ, чтобы они могли продолжать свою экспортную деятельность.