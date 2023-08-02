02 Августа 2023
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Фото: admsurgut.ru

В Сургуте до конца августа завершат ремонт улицы Бажова

В Сургуте продолжается ремонт дорог на улицах Бажова, Привокзальная и проспект Комсомольский. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Администрации города, работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Эти улицы вошли в число первоочередных на основании опроса жителей и по результатам работы экспертной комиссии. Общая площадь работ составит около 44,5 тыс. кв. метров.

Ремонт на ул. Бажова охватывает площадь около 8,5 тыс. квадратных метров. Помимо замены дорожного полотна идет расширение тротуаров с учетом требований для передвижения маломобильных граждан, озеленяют и благоустраивают территорию.

Ремонт улицы Бажова по национальному проекту "БКД" в Сургуте завершат уже в августе(2023)|Фото: admsurgut.ru

"В рамках национального проекта на ремонт дорог выделили 440 млн рублей. На улице Бажова проводится полный комплекс по ремонту и благоустройству. Производят замену дорожного покрытия, ремонтируют и расширяют тротуары вдоль дороги, заменяют бортовые камни, организуют дорожное движение, озеленяют и благоустраивают территорию", – сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации Сургута Анна Коршунова.

Ремонт улицы Бажова по национальному проекту "БКД" в Сургуте завершат уже в августе(2023)|Фото: admsurgut.ru

Исполнение нацпроекта находится на контроле Главы города Андрея Филатова и Команды Югры. По итогам ремонтной кампании 2023 года в Сургуте планируется достичь 84% доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям.

Дорожно-строительные работы на Бажова и других участках контролируют представители заказчика, депутатский корпус и общественность.

Ремонт улицы Бажова по национальному проекту "БКД" в Сургуте завершат уже в августе(2023)|Фото: admsurgut.ru

"От этого зависит безопасность как дорожного движения, так и жителей нашего города", – прокомментировал депутат Думы Сургута Вадим Майоров. Он также отметил, что ремонтная кампания этого года идёт хорошо: работы выполняются качественно, в срок, и главное, с учетом мнения жителей о наиболее нуждающихся в ремонте участках дорог.

Ожидается, что подрядная организация закончит работы на объекте раньше срока, и уже к сентябрю движение по обновлённой улице Бажова полностью возобновится.

Ремонт улицы Бажова по национальному проекту "БКД" в Сургуте завершат уже в августе(2023)|Фото: admsurgut.ru

"Из всего объема выполнено порядка 80% работ. Согласно контракту, мы должны закончить работы до 31 октября, но я уверен, что к 1 сентября мы запустим движение", – уточнил заместитель главного инженера "Автодорстрой" Владимир Столяров.

Теги: ремонт, улица Бажова, ремонт дорог, дорожные работы, нацпроект, Безопасные качественные дороги


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