Путин продолжает награждать орденами родственников Кадырова

Президент России Владимир Путин продолжает награждать орденами родственников Рамзана Кадырова. На этот раз государственной награды удостоилась мать главы Чечни Аймани Кадырова – в Кремле ей вручили орден почета.

В конце мая этого года жена Рамзана Кадырова Медни в Кремле из рук президента получила орден "Мать-героиня". Медни Кадырова является матерью 13 детей. В ноябре прошлого года Путин впервые присвоил звание матери-героини после возрождения этого статуса в августе 2022 года. Звание матерей-героинь получили тогда Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа и Медни Кадырова из Чечни.

Женщинам, получившим звание матери-героини, полагается единовременная выплата в размере 1 млн руб.

Для получения статуса у женщины должно быть десять или более детей. В августе 2022 года власти многих регионов посчитали, сколько у них потенциальных матерей-героинь. Так, в Свердловской области было минимум 33 женщины, имеющих право претендовать на почетное звание.

Медни Кадыровой 44 года. Со своим будущим супругом она знакома со школы. В 2020 году Кадыров рассказывал, что у него 14 детей, двое из них приемные.

В 2021 году Путин объявил благодарность Медни Кадыровой за активную общественную деятельность в качестве вице-президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.