02 Августа 2023
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Фото: скриншот видео с youtube-трансляции канала &quot;Россия 24&quot;

"Вы нужны России": екатеринбургский митрополит призвал Путина беречь себя

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обратился с просьбой к Владимиру Путину. Священнослужитель призвал президента беречь себя, так как он нужен России.

Сегодня в Екатерининском зале Кремля проходит церемония вручения высших государственных наград РФ. Одним из награжденных стал митрополит Евгений – Путин вручил ему Орден дружбы.

После этого митрополит Екатеринбургский и Верхотурский поблагодарил главу государства и высказал ему просьбу.

Владимир Путин, митрополит Евгений (Кульберг)(2023)|Фото: скриншот видео с youtube-трансляции канала "Россия 24"

"Мое служение проходит на Урале, в Екатеринбурге. Урал именуют опорным краем державы, и там живут и трудятся очень сильные, упорные, надежные люди. У нас построены замечательные храмы и монастыри, эти люди приходят туда, чтобы обратить свои молитвы к Богу, ставят свечи и пишут записочки. На маленьких листочках бумаги они записывают имена самых близких и дорогих людей. Их передают в алтарь для поминовения и я, как священнослужитель, поминаю и выполняю эту просьбу", - рассказал митрополит.

Владимир Путин, митрополит Евгений (Кульберг)(2023)|Фото: скриншот видео с youtube-трансляции канала "Россия 24"

Он отметил, что буквально в каждой второй-третьей записке встречаются имена двух людей. Первый из них – это патриарх Кирилл.

"Имя второго по-разному пишут: раба божьего Владимира, или Владимира Владимировича, или просто президента", - поведал Евгений, добавив, что это говорит о том, что деятельность и личность Путина "глубоко отпечатались в сердцах наших современников".

Владимир Путин, митрополит Евгений (Кульберг)(2023)|Фото: скриншот видео с youtube-трансляции канала "Россия 24"

"Хотел бы пожелать вам, дорогой Владимир Владимирович, крепости сил, здоровья и Бога в помощь. Берегите себя, пожалуйста, для нас. Вы нужны России, всему миру и нашему народу. Мы будем молить Господа о вашем здравии. Дай вам Бог многие благие лета", - заключил митрополит и еще раз поблагодарил президента.

Владимир Путин, митрополит Евгений (Кульберг)(2023)|Фото: скриншот видео с youtube-трансляции канала "Россия 24"

Теги: Путин, просьба, митрополит, президент


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