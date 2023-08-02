"Мы всегда там, где горячо" - Сургутяне пришли отмечать день ВДВ семьями

В Сургуте сегодня отмечали День ВДВ не просто торжественно, а тепло и искренне - приходили на мероприятие семьями. Торжественная церемония-митинг прошла у памятника воинам-интернационалистам.

Приветствуя собравшихся, Артем Кириленко, заместитель главы города Сургута, тепло поздравил с Днем ВДВ всех участников праздничного митинга- встречи и отметил: "Десантники всегда являлись и являются гордостью вооруженных сил Российской Федерации".

Особую роль ВДВ отметили все участники митинга в Сургуте.

Виктор Рябчиков, депутат Думы города Сургута, поздравил ветеранов ВДВ и подчеркнул: "Более 90 лет «крылатая пехота» является гордостью нашего государства и славой всей нашей армии. Ваша общественная организация, как и все сургутяне, не осталась равнодушной к специальной военной операции. Многие из вас ушли добровольцами. Один из примеров реальной помощи – 29 июня был отправлен «уазик» нашему товарищу. И таких примеров масса".

Военком Сургута и Сургутского района Андрей Калядин поздравил всех собравшихся сургутян с праздником и отметил, что 2 августа стало уже всенародным праздником.

"И сегодня воздушно-десантные войска, ваши однополчане выполняют свой боевой долг в зоне специальной военной операции. Конечно, в этот день мы должны вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы должны обязательно об этом помнить. В этот день хочу пожелать всем вам, близким, друзьям и знакомым всего самого доброго, счастья и благополучия", - сказал Калядин.

В ходе торжественной части митинга-церемонии состоялось награждение. За вклад в патриотическое воспитание молодежи и в развитие десантного братства юбилейной памятной медалью «Союз десантников России – 20 лет» наградили Эдуарда Борисова, Андрея Ивлева, Андрея Календарева, Марселя Хабибуллина, Виктора Царенко, Андрея Житнева.

За оказанную помощь и поддержку в ходе проведения СВО благодарственное письмо от «Ассоциация ветеранов десантных войск и войск спецназа» вручили Молодой гвардии "Единой России", а также Сергею Барсукову, Наталье Беляловой, Екатерину Кулешовой, Сергею Персидскому.

Отметим, что в праздновании Дня ВДВ а Сургуте приняли участие и те, кто побывал в сражениях на полях СВО в Донбассе. Участник СВО с позывным «Дед», призванный по мобилизации из Сургута, сказал: "Мы всегда находимся там, где горячо, практически помогаем, спасаем нашу Родину, нашу Отчизну".

Исполняющий обязанности председателя Ассоциации ветеранов ВДВ города Сургута Сергей Малаховский поделился эмоциями в День ВДВ: "2 августа для десантника больше, чем для многих день рождения. В этом году он с горчинкой - потому что многие ребята сейчас находятся в зоне СВО".

По уже сложившейся давней традиции десантники почтили память своих павших товарищей – возложили цветы у памятника воинам-интернационалистам в сквере «Центральный».