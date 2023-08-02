В Академический пришел троллейбус

Приобретение нового подвижного состава троллейбусов с автономным ходом позволило запустить троллейбусный маршрут "Академгородок – ЦПКиО". Теперь у Академического есть свой троллейбус – №28. Частично он повторяет маршрут троллейбуса, который до 1 августа 2023 года имел номер 14.

Маршрут курсирует от конечного остановочного пункта "Академгородок" по улицам: Амундсена – Академика Сахарова – Вильгельма де Генина – Краснолесье – Амундсена – Щорса. Движение по Академическому району (улицы: Амундсена – А. Сахарова – Вильгельма де Генина – Краснолесье) занимает не более 15 – 20 минут. Маршрут обслуживается 11 троллейбусами с интервалом движения 10–11 минут в часы пик.

Новшество позволит жителям и гостям Академического района быстро и комфортно добраться к крупному пересадочному узлу (Южный автовокзал) и к месту проведения крупных городских мероприятий (ЦПКиО), а также позволит и гостям района комфортно доехать до знаковых объектов Академического района, например, Преображенского парка, в котором уже 3 августа основатель района АО СЗ "РСГ-Академическое" отпразднует День строителя.

Празднование пройдет завтра с 14.00 до 19.00, ожидается розыгрыш призов и выступление кавер-группы "Давай танцуй" – в 18.00.