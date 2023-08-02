На Южном Урале осудили мужчин, похитивших с завода радиоактивный лом

В Озерске Челябинской области двух местных жителей осудили за кражу радиоактивного лома с завода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда, в марте работник завода Алексей загрузили 227 кг лома нержавеющего, относящегося к радиоактивным отходам категории низкоактивные, в инструментальный ящик автомобиля ЗИЛ, который закреплен за работником Денисом, который не знал о преступных намерениях. После этого они вывезли лом в гаражный бокс. В это время Денис слил из автомобиля 60 литров бензина.

Алексея признали виновным в краже и транспортировке и хранении радиоактивных отходов с нарушением установленных правил и приговорили к 9 месяцам ограничения свободы, Дениса приговорили к 6 месяцам ограничения свободы за кражу.